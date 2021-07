Še več prahu od omenjenega avtomobila pa je dvignilo poročno slavje. Tema je bila narava, zato je okolico ogromnega steklenega šotora, osrednjega prostora, obkrožalo 150 bal sena, Mate Rimac pa je goste pozdravil: »Uživajte in sprostite se. To ni poroka, to je zabava.« Zatem je, menda na nevestino željo, mladoporočencema prvo pesem, na katero sta odplesala prvi ples, zapel Momčilo Bajagić - Bajaga, in sicer Bademi i so, kasneje pa je za dobro razpoloženje skrbela tudi skupina Zabranjeno pušenje. Za razburjenje pa so poskrbele informacije, da so na zabavi spekli 800-kilogramskega vola in po 30 jagenjčkov ter odojkov – znano je namreč, da je Mate Rimac vegetarijanec. Omenjeno je že zanikal in dodal, da se je to zgodilo na zabavi, ki je potekala na istem mestu naslednji dan in ni imela nikakršne zveze s poročnim slavjem, na njegovi pa mesa ni bilo.

Pripravil Matjaž Terzič