Sonyjev mini prenosni in brezžični zvočnik srs-xb13 je bil izdelan za uporabnike, ki želijo glasbo vzeti s seboj na izlet v naravo in ob tem želijo nekaj bolj zmogljivega od običajnega zvočnika pametnega telefona. Za večje zabave ali poslušanje glasbe v glasni okolici pa naprava ne premore dovolj moči. Glede na njeno velikost in ceno, ki znaša zelo ugodnih 60 evrov, bistveno več niti ne gre pričakovati.

Zvočnik je valjaste oblike ter se s premerom okoli 76 milimetrov in višino 95 milimetrov prilega celo v večji žep, kaj šele v nahrbtnik. Za večjo prenosnost so pri Sonyju napravi nataknili še (odstranljivi) pašček, ki si ga lahko ovijemo okoli dlani ali pripnemo na nahrbtnik. Za bolj brezskrbno pohajkovanje po naravi ali uživanje ob glasbi na plaži in ob bazenu je naprava tudi preizkušena po standardu IP67. To pomeni, da je odporna proti pesku in prahu ter lahko preživi 30 minut pod vodo na globini enega metra.