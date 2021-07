Lučaj stran od Chengdujske ceste v Ljubljani je včeraj popoldne zagorela baraka. Gasilci ljubljanske poklicne gasilske brigade, ki so po klicu prihiteli na pomoč, so naleteli na grozljiv prizor. V lopi so našli truplo, o najdbi pa seveda nemudoma obvestili policijo. Ta je za zdaj z informacijami dokaj skopa, saj preiskava še poteka.

»O požaru v baraki na območju Polja v Ljubljani smo bili obveščeni okoli 14.20. V baraki je bilo najdeno truplo moškega. Policisti okoliščine požara ter vzrok smrti osebe, katere identiteta še ni potrjena, še preiskujejo, zato več informacij trenutno ne moramo podati. Več podrobnosti o okoliščinah dogodka bo predvidoma znanih v prihodnjih dneh,« je še isti večer sporočil Tomaž Tomaževic, predstavnik za odnose z javnostmi na ljubljanski policijski upravi.

Še vedno vonj po ožganem

Policisti in specialisti drugih strok so takoj začeli ogled. Da mora ostati kraj tragičnega dogodka nedotaknjen, ker ogleda še niso zaključili, sta tudi še danes pričala policijski službeni avtomobil s patruljo in policijski trak, razpet pred vhodom k obdelovalnim površinam v bližini Chengdujske oziroma ob cesti Studenec, ki vodi proti psihiatrični kliniki. Skrite so za visoko živo mejo in sklepati gre, da so razdeljene na več vrtičkov. Plameni so zajeli vrt oziroma barako tik za mejo ob Poti spominov in tovarištva. Toda čeprav je ta vedno dobro obiskana, sprehajalci ravno zaradi višine meje danes niti ne bi opazili, da se je zgodilo kaj izrednega, če jim ne bi v oči padle policijske oznake. Kljub temu da je od lope, velike približno tri krat pet metrov, ostalo bore malo. Le nekaj zoglenelega ogrodja. Tako je bilo vsaj sklepati iz obrisov, videnih izza policijskega traku. Plameni očitno niso bili majhni, saj so zajeli tudi precej visoko drevo v neposredni bližini. Je bilo pa v zraku še vedno čutiti rahel vonj po ožganem.

Preiskava torej še poteka, šele ko bodo vsi strokovnjaki opravili svoje delo, bodo na PU Ljubljana postregli z rezultati. Po neuradnih podatkih pa za zdaj ne kaže, da bi bil požar posledica kaznivega dejanja.