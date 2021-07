Zadnja pika: Glas ljudstva

Naporno in duhamorno je že to Sizifovo dokazovanje Evropski uniji, da v Sloveniji od aprila lani, ko je oblast pogumno prevzela Janševa ekipa za izredne razmere, vlada absolutna svoboda medijev, o kakršni Liechtenstein, Irak, Togo in Malta lahko samo sanjajo. Od 13. 3. 2020 dalje Slovenija medijsko svobodno diha, demokracija je znova razprla krila, vsak lahko govori in piše, kar hoče, nobenega novinarja niso ubili, zaprli, izgnali. Resda je priletelo nekaj verbalnih, finančnih in kadrovskih vzgojnih klofut, a le zato, da bi medije pravočasno pozdravili levičarskega virusa. In to je to. Bruselj pa najeda in najeda.