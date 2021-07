Slovenija je kulturna krajina, in ne divjina

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave ugotavlja, da k ohranjanju biotske raznovrstnosti ne moremo več pristopati z ukrepi blaženja posledic, temveč predvsem z ukrepi renaturacij in trajnostne, ekstenzivne ter sonaravne uporabe naravnih virov. Letos smo v Sloveniji že 12. junija porabili vse naravne vire, ki so nam na voljo, in naprej živimo na kredit prihodnjih generacij. Sodimo v skupino držav, ki ustvarjajo največji ekološki dolg.