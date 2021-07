Azori: Zelenomodro potovanje ali od kita do vulkana

Po skoraj dveh letih prisilnega čemenja doma se zdi ideja o pravem potovanju, takem z letali, naravnost nadrealistična. Sploh tja proti sredini Atlantika, na majhen otoček, ki je del vulkanskega arhipelaga Azori. Z mladinskimi okoljskimi aktivisti gremo pogledat ekološke prakse na otokih, ki so s kopnim povezani z ladjami in letali, sploh pa je strašno dosti tega, kar morajo varovati. Spotoma se bomo poučili še o tem, da Erasmusovi programi ne omogočajo le spoznavanja okolja in družbe, ampak skrbijo tudi za varovanje okolja.