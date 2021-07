Primož Roglič in Tadej Pogačar: Kdo je boljši? Ni pomembno.

Peto mesto Andreja Hauptmana je bilo do olimpijskih iger (OI) v Tokiu najboljša slovenska kolesarska uvrstitev na največjem športnem dogodku. Po novem se država s sončne strani Alp lahko pohvali z dvema kolajnama, bronom in celo zlatom. Za izjemen dogodek je poskrbel neverjeten dvojec Tadej Pogačar in Primož Roglič, ki iz tekmovanja v tekmovanje premika meje slovenskega kolesarstva že nekaj časa. In pri njunih dosežkih se pogosto pojavi vprašanje: kdo je boljši?