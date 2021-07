Boris Dežulović: Mostovi okrožja Pelješac

To sredo v poznih večernih urah so ob spektakularnem ognjemetu in velikem slavju vstavili še zadnji betonski del veličastnega, pol milijarde evrov vrednega ter dva in pol kilometra dolgega mostu, s katerim je Komarna na obali končno povezana s Pelješcem. Tako so se po celih 300 letih – kot so poudarili gosti s predsednikom hrvaške vlade Andrejem Plenkovićem na čelu – uresničile sanje Dubrovčanov, da bi bilo njihovo mesto »povezano s preostalim delom Hrvaške«.