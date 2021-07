Pomembna prelomnica je bil odhod v osnovno šolo. Bali so se, saj niso vedeli, kako bo ta korak doživela Ramela, kako jo bodo sprejeli sošolke in sošolci… Strah je bil odveč, saj je družabna Ramela takoj postala priljubljena med vrstniki. Vse dela z levo nogo. Sama se rada pošali, da je leva noga njena desna roka. Tako z levo nogo poje zajtrk, kosilo in večerjo, piše, se oblači, se češe… Pri oblačenju ji večkrat pomaga mlajša sestra Đejla. Če se včasih kaj zatakne, recimo pri matematiki, pa ji priskoči na pomoč sestra Sanela. Desetletna deklica se sicer vedno trudi vse narediti sama, ker hoče biti samostojna. V osnovni šoli, kamor se vozi vsak dan z avtobusom, je njena najboljša prijateljica Minela, obe pa naravnost obožujeta učiteljico Edino Grahić. Ramela rada poje in redno sodeluje na šolskih proslavah, najraje pa posluša znano pevko Džejlo Ramović. Vedno je nasmejana. Kljub vsemu. Vesela je, da so jo sprejeli, da ima prijateljice in prijatelje, da je lahko samostojna. In neznansko je vesela, ko lahko riše, saj ima to dekletce neverjeten talent za slikanje. »Ko bom velika, bi rada bila slikarka,« je povedala o svoji prihodnosti. Nedvomno bo veseli deklici to uspelo, saj ji je uspelo prav vse, česar se je do zdaj lotila, saj je neverjetna borka.