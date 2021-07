Aplikacija je namenjena organizatorjem kulturnih in športnih prireditev in javnih shodov ter gostincem in ponudnikom nastanitev, ki morajo v skladu z vladnimi odloki preverjati izpolnjevanje PCT pogojev (preboleli, cepljeni, testirani) udeležencev prireditev in gostov.

Aplikacija omogoča skeniranje QR kode EU covidnih potrdil in preverjanje veljavnosti potrdila brez vpogleda v osebne ali zdravstvene podatke. Kot je zapisano na spletni strani NIJZ, aplikacija preverja veljavnost za dva pogoja: ali je izdajatelj covidnega potrdila veljaven in na seznamu veljavnih izdajateljev ter ali je vsebina potrdila veljavna v skladu s pravili PCT za Slovenijo.

EU digitalno covidno potrdilo je sicer enotno evropsko, splošno veljavno covidno PCT potrdilo o prebolelosti, cepljenosti ali testiranju, katerega namen je lajšanje varnega prostega gibanja državljank in državljanov po Evropski uniji, so na NIJZ zapisali na spletni strani.

Veljavno je v vseh državah članicah EU in je na voljo tako v papirni različici kot tudi v digitalni obliki na portalu zVem. Potrdilo vključuje tudi QR kodo, ki jo bodo ponudniki storitev in organizatorji dogodkov skenirali.