Julija so višje cene naftnih derivatov k letni inflaciji prispevale 1,2 odstotne točke. Tekoča goriva so se podražila za 25,2 odstotka, dizelsko gorivo za 29,2 odstotka in bencin za 24,4 odstotka. Višje cene oblačil in obutve za 4,3 odstotka so inflacijo zvišale za nadaljnje 0,3 odstotne točke. Na drugi strani so letno inflacijo blažile za 5,9 odstotka nižje cene počitniških paketov; znižale so jo za 0,5 odstotne točke.

K mesečni rasti cen so 0,4 odstotne točke prispevale za 12,9 odstotka višje cene počitniških paketov, 0,2 odstotne točke pa dražji naftni derivati. Po 0,1 odstotne točke so k njej prispevale še višje cene nastanitvenih storitev, stanovanjskih najemnin, najema garaž, parkirišč in osebnih vozil, letalskega potniškega prevoza, gospodinjskega pohištva in ostale julijske podražitve.