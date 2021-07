Tečaj hrvaške kune je praviloma najstabilnejši v poletnih mesecih, ko je povpraševanje po hrvaškem denarju zaradi turizma tudi največje. Nekega slovenskega turista je zelo razjezilo, ko je v menjalnici v Novalji na otoku Pag za 100 evrov dobili 607 kun (nekaj manj kot 81 evrov). Pri svojem stališču, da so v menjalnicah tatovi, ki goljufajo turiste, je ostal tudi potem, ko mu je menjalnica vrnila denar, poroča danes Jutarnji list.

O podobnih primerih so v preteklih dneh poročali tudi drugi hrvaški mediji. Navajali so primere, da so se turisti na različnih koncih hrvaške obale pritoževali, da so za 100 evrov dobili okoli 600 kun namesto približno 750, kolikor bi jih morali po uradnem tečaju. V mnogih menjalnicah uradni tečaj ne velja, zato je na mestu opozorilo pri menjavi denarja.

Tečaj na podlagi ponudbe in povpraševanja

Lastniki menjalnic utemeljujejo, da nič ni nezakonitega ter da je samostojno oblikovanje cen podobno, kot je to pri ponujanju drugega blaga in storitev na trgu. Kot dodajajo, je edini pogoj, da menjalniški tečaj objavijo na vidnem mestu.

Če nekdo ni zadovoljen, mu bodo denar vrnili, so zagotovili v družbi Auro Domus, ki ima največjo verigo poslovalnic za odkup zlata, ATM bankomatov in menjalnic na Hrvaškem. »Auro Domus svoje tečaje oblikuje v skladu s hrvaškimi in mednarodnimi predpisi za delovanje menjalnic. Ljudje, ki veliko potujejo, se zavedajo, da so v nekaterih državah razlike med tečajem tudi do 30 odstotkov, posebej ko gre za menjalnice, ki so na obljudenih krajih z visokimi stroški najemnine,« je izjavil direktor oglaševanja v Auro Domusu Davor Žic za zagrebški časnik.

Tudi v HNB so potrdili, da se tečaj kune do drugih valut svobodno oblikuje na podlagi ponudbe in povpraševanja. V skladu s tem banke in pooblaščene menjalnice lahko določajo tečaj glede na svojo poslovno politiko, so navedli.