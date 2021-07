V četrtek je bilo ob 1686 odvzetih brisih s PCR-testom potrjenih 116 novih okužb, kar pomeni 6,9 odstotka testiranih. Delež pozitivnih testov se je v primerjavi z dnevom prej zvišal za 0,2 odstotne točke. V bolnišnicah se zdravi 30 covidnih bolnikov, od tega jih devet potrebuje intenzivno terapijo. Umrla ni nobena oseba s covidom-19.

Trenutno je v državi po ocenah Sledilnika za covid-19 aktivnih 970 primerov okužb, sedemdnevno povprečje pa znaša 70,6. Število aktivnih primerov okužb se je v primerjavi z dnevom prej povečalo za 54, sedemdnevno povprečje števila potrjenih primerov okužb pa se je povečalo za 2,6. Medtem se je 14-dnevno povprečje števila okužb na 100.000 prebivalcev zvišalo na 46, kar je pet več kot dan prej.

98 odstotkov hospitaliziranih je necepljenih Epidemiolog Mario Fafangel je na Twitterju povedal, da je po preliminarnih podatkih od marca 2021 naprej med hospitaliziranimi le en do dva odstotka cepljenih. To pomeni, da je med 98 in 99 odstotkov vseh v bolnišnicah necepljenih, kar potrjuje trditve, da je potek bolezni pri cepljenih osebah lažji. Delta različica je sicer že prevladala nad vsemi ostalimi v Sloveniji, vse bolj pa se širi tudi delta plus, ki se prenaša že z bežnim stikom. Doslej smo odkrili sedem takšnih primerov. Ameriški center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) je ugotovil, da delta različica novega koronavirusa povzroča hujši potek bolezni, širi pa se tako enostavno kot ošpice. Vsaka z delto okužena oseba naj bi tako v povprečju okužila osem ali devet ljudi. Novi dokument CDC ob tem opisuje še neobjavljene podatke, ki kažejo, da bi lahko cepljeni ljudje različico delta širili enako hitro kot necepljeni.

V Slovenijo odslej tudi s testi na koronavirus iz BiH V Slovenijo je od danes mogoče vstopiti tudi s PCR in hitrimi antigenskimi testi na koronavirus, ki so bili opravljeni v Bosni in Hercegovini. Vlada je to možnost sprejela v sredo, po četrtkovi objavi v uradnem listu pa je odločitev začela veljati z današnjim dnem. Odločitev bo veljala najmanj do 8. avgusta. Ob tem je vlada dodala pogoje za priznavanje testa PCR ali hitrega antigenskega testa iz vseh ostalih tretjih držav, ki niso izrecno navedene v odloku. Tak test je tako ustrezen, če hkrati vsebuje vsaj enak nabor podatkov kot test PCR ali hitri test, izdan v državi članici EU ali schengenskega območja, podatke o vrsti testa, podatke o izdajatelju potrdila in datum izdaje potrdila, če je opremljen s kodo QR v skladu s standardi in tehnološkimi sistemi, ki so interoperabilni s sistemom evropskega digitalnega covidnega potrdila (EU DCP) in če omogoča preverjanje verodostojnosti, veljavnosti in celovitosti potrdila na enak način kot EU DCP.