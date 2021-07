V soboto bo sončno. Na severozahodu bo kakšna nevihta lahko že zjutraj ali dopoldne, popoldne pa se bodo krajevne plohe in nevihte pojavljale predvsem v severni Sloveniji. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 34, na severozahodu okoli 27 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi plohami in nevihtami, ki bodo manj verjetne v severovzhodni in jugovzhodni Sloveniji. Pihal bo jugozahodni veter. Ohladilo se bo. V ponedeljek bo sprva še pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, ki bodo verjetnejše v zahodni polovici Slovenije. Popoldne se bo jasnilo.

Vremenska slika: Nad južno polovico Evrope je območje enakomernega zračnega tlaka. V višinah priteka z jugozahodnimi vetrovi precej topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne bodo predvsem v Alpah krajevne nevihte.

Biovreme: Danes in v soboto bo vpliv vremena na počutje ljudi večinoma ugoden. Sredi dneva in popoldne bo povečana toplotna obremenitev. V soboto zvečer se bo vremenska obremenitev povečala.