Prvi v regati dneva sta bili najboljši dvakratni zaporedni evropski prvakinji, Francozinji Camille Lecointre in Aloise Retornaz. Slovenki sta na četrtem mestu za njima zaostali 15 sekund in se tedaj začasno z osmega povzpeli na šesto mesto.

Ves čas plova sta bili četrti, le pri drugem merjenju sta bili tretji. Drugi sta bili v regati domačinki in svetovni podprvakinji iz leta 2019 Ai Kondo in Miho Yoshioko, tretji pa Britanki Hannah Mills in Eilidh McIntyre. Millsova je na olimpijskih igrah pred petimi leti v Riu olimpijsko zlato osvojila z drugo flokistko.

Na jadralnem polju Zushi so nato izpeljali še šesto regato. Slovenki sta jo slabo začeli, najprej sta bili na 15. in nato na 13. mestu, obakrat minuto in 11 sekund za vodilnima. Potem sta se prebili v deseterico in naslednje tri obrate opravili na osmem mestu, sprva znižali zaostanek na dobro minuto (+1:09).

V zadnji stranici proti cilju pa sta prehiteli švedsko jadrnico in imeli na sedmem mestu minuto in 26 sekund zaostanka za Poljakinjama, ki sta osvojili prvo mesto. Regato sta sicer začeli drugi, po drugem merjenju pa sta bili na čelu do konca. Drugi sta bili s skoraj minuto zaostanka Japonki (0:54), tretji pa Britanki (+1:00).

V skupnem vodstvu sta ostali Poljakinji Agnieszka Skrzypulec in Jolanta Ogar. Nekdanji svetovni prvakinji sta bili v peti regati sicer 13., a se jima ta uvrstitev kot najslabša črta iz skupnega seštevka.

Poljakinji imata deset točk, drugi sta Britanki (14), tretji pa Francozinji (17). Slovenki tako 17 mest (točk) loči od brona.