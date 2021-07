Ameriška zvezna vlada neposredno zaposluje štiri milijone ljudi, ob vseh pogodbenikih pa se bo moralo cepiti ali sprejeti varnostne ukrepe še sedem milijonov ljudi.

"Trenutno umira preveč ljudi ali gledajo, kako umirajo tisti, ki jih imajo radi in pravijo, če bi se le cepili. To je ameriška tragedija. Umirajo ljudje, ki jim ne bi bilo treba umreti," je dejal Biden in kritiziral tiste, ki trmasto zavračajo cepljenje.

"Potem zbolijo in polnijo bolnišnice. Odvzemajo postelje tistim, ki jih potrebujejo. Če se ne cepiš, si težava sebi, svoji družini in za sodelavce," je še dejal Biden in izrazil razumevanje za jezo tistih, ki so se cepili, sedaj pa so spet podvrženi varnostnim ukrepom zaradi tistih, ki se nočejo cepiti.

"Vem, da je to težko slišati. Vem da ste izčrpani od nadaljevanja boja. Upali smo, da bo to enostavna pot naravnost, brez novih težav in izzivov. Ampak to ni resnično življenje," je dejal.

Biden druge izbire skorja nima, saj imajo v ZDA cepiv več kot dovolj. V četrtek je nenehno ponavljal dejstvo, da sedaj zaradi različice novega koronavirusa delta zbolijo in umirajo skorja izključno tisti, ki se niso cepili. "To, da imamo dovolj cepiva, je ameriški blagoslov in velika škoda je, da zapravljamo ta blagoslov," je dejal.

K cepljenju pozivajo nekateri vodilni republikanci

Biden je pohvalil nekatere vodilne republikance, ki so se v zadnjem času opogumili in so začeli pozivati k cepljenju, saj so ugotovili, da umirajo predvsem njihovi volivci. Biden je celo spomnil, da so bila cepiva razvita in odobrena v času prejšnje vlade republikanca Donalda Trumpa.

Pozdravil je prizadevanja nekaterih mest in držav, ki ljudi nagrajujejo s po 100 dolarji, če se bodo cepili. Zadeva deluje, kot priča primer trgovske verige Kroger, ki je zaposlenim ponudila 100 dolarjev za cepljenje in so cepljenja narasla s 50 na 75 odstotkov zaposlenih.

Bidnova ukrep je bil sprejet tudi v upanju, da bo primeru sledil tudi zasebni sektor. Nekatera večja podjetja v ZDA so že sprejela podobne ukrepe, med njimi Google, Facebook, Delta in United Airlines. Banki Goldman Sachs in Morgan Stanley zahtevata od zaposlenih, da povedo, ali so cepljeni ali ne, za zdaj pa še ne zahtevata cepljenj.

Vendar je nasprotovanje cepljenju v ZDA še naprej veliko. Po ZDA so državni zakonodajalci vložili v postopek skupaj več kot 100 zakonskih predlogov, ki delodajalcem prepovedujejo, da od zaposlenih zahtevajo cepljenje. V New Yorku, Kaliforniji in drugje se oglašajo sindikati.

Predsednik sindikata zveznih policistov, ki ima 30.000 članov, Larry Cosme je dejal, da njegova organizacija podpira cepljenje, vendar ne obvezno. "Siljenje ljudi v zdravstvene postopke ni ameriško in pomeni jasno kršitev državljanskih pravic," je sporočil in se tako zavzel za pravico vsakega državljana, da se odločili po svoji volji.