Manj svežega zraka

Od začetka pandemije novega koronavirusa smo vse pogosteje poslušali strokovna priporočila, naj čim pogosteje zračimo notranje prostore, da bi se izognili okužbam. Še zlasti pomembno po teh priporočilih je, da redno, vsaj enkrat na uro, odpirajo okna v šolah in domovih za starejše občane. No, zdaj so naše pristojne oblasti v isti sapi z glasnimi napovedmi novega vala te nalezljive bolezni sprejele nove smernice, ki priporočajo zračenje prostorov na dve uri. Kaj je zdaj to? Mar je virus mutiral tako, da mu svež zrak nič ne more? Mogoče pa želi država na račun manj svežega zraka privarčevati pri ogrevanju. Ali pa nas želi preprosto privaditi na zatohle razmere, ki nas čakajo jeseni…