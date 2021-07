Kristalna krogla Simone K.

V pravljici je čarodej kiklopom podaril sposobnost jasnovidnosti. Vendar je to storil na zloben način. Vse, kar so zmogli napovedati enooki, je bila njihova lastna smrt. Danes smo v Sloveniji obsojeni na podobno morbidno vidovitost. Sicer ne moremo napovedati svojega sodnega dne, temveč da se nam bosta ponovili lanska jesen in zima.