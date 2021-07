Ustavno sodišče dopustilo zaporno kazen za razžalitev in obrekovanje

Ustavni sodniki so sklenili, da je zaradi razžalitve in obrekovanja v izjemnih primerih dopustna tudi zaporna kazen. Nanjo je bil obsojen razvpiti bloger Mitja Kunstelj, ki je z vulgarnim izrazoslovjem dlje časa oblagal Vinka Vasleta in Špelo Predan.