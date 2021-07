S cepilcem po odročnih kočevskih vaseh

Ta teden je na Kočevskem začela intenzivno cepljenje na terenu mobilna enota ZD Kočevje, ki bo do sobote obiskala več kot 55 naselij in zaselkov. Mi smo se jim pridružili v Štalcerjih, na poti do Kočevske Reke smo se ustavili še na žagi Snežnik.