Rušenje nekdanjega samskega doma na Planini v Kranju naj bi se po napovedih kranjske družbe Domplan začelo v ponedeljek, 2. avgusta. »Objekt je bil v sklopu gradnje stanovanjskega naselja Planina zgrajen leta 1951. Leta 1985 bi ga morali po sklepu skupščine samoupravne stanovanjske skupnosti občine Kranj prenoviti v večstanovanjsko stavbo z 29 stanovanjskimi enotami, vendar prenova nikoli ni bila uresničena,« pojasnjujejo v Domplanu.

Gradnja oskrbovanih stanovanj jeseni

Rušenje in odstranitev objekta bosta predvidoma izpeljana do konca avgusta. »Poskrbljeno bo, da bo to čim manj moteče za stanovalce sosednjih objektov in okolice,« zagotavljajo v Domplanu. Ob tem poudarjajo, da zaradi njihovih načrtov nihče ne bo ostal brez bivališča: »Zaradi slabega gradbenega in funkcionalnega stanja je objekt že dalj časa zaprt, dostop do njega pa onemogočen in zavarovan z gradbiščno ograjo.«

Za letošnjo jesen v Domplanu napovedujejo, da bodo na mestu odstranjenega objekta začeli graditi večstanovanjski objekt z oskrbovanimi stanovanji in pripadajočimi skupnimi prostori. »Lega in gabariti objekta bodo sledili obstoječemu, porušenemu objektu. Objekt bo imel kletno etažo, namenjeno parkiranju, pritličje in štiri nadstropja. V pritličju in zgornjih etažah bo na voljo 34 stanovanj različnih velikosti,« opisujejo.