»Zaradi skoraj takojšnje spremembe v digitalni način poslovanja nam je uspelo obdržati zaupanje strank. Enostavno smo bili takoj pripravljeni na to, da nepremičninske agente na vseh korakih podpremo digitalno,« povedo v podjetju Market Center Omnis, blagovni znamki KW Slovenia. Kot prvo nepremičninsko podjetje so poskrbeli za prenos skupne kulture, jezika in vrednot v on-line obliko v času obeh epidemij – kar jih je zavihtelo med zlate prakse Dnevnikovega izbora najboljšega zaposlovalca. Prilagodili so se izredni (novi) realnosti in namesto da bi se pridružili večini nepremičninsko-posredniških družb, ki so v razglašenih epidemijah obstale, so takoj motivirali partnerje in zaposlene k nadaljnjemu opravljanju delovnih aktivnosti on-line. Usmerjati in izobraževati so jih pričeli z orodji za virtualne oglede nepremičnin, videosestankovanje, virtualne dneve odprtih vrat nepremičnin. Večina aktivnosti poteka skozi njihovo lastno platformo Command. »Našim ljudem smo vsak dan nudili trening izobraževanja s konkretnimi orodji za delo povsem on-line. Vsak dan smo jih spodbujali k rasti in leto zaključili s 25-odstotno rastjo. Pozitivno je, da naši ljudje rastejo. V vseh pogledih.« KW Slovenia je del mreže Keller Williams Realty Inc., podjetja, ki so ga v Ameriki ustvarili nepremičninarji za nepremičninske agente in njihove stranke, pisarne imajo v 55 državah.

Partnerstvo, sklenjeno prek videoklica »Danes je digitalno skoraj običajno, čeprav smo v tem trenutku zelo veseli pristnega stiska roke ob uspešno zaključenih poslih. Izjemno nas tudi veseli, da novih partnerjev v KW skupino ne sprejemamo zgolj preko videoklica.« Namreč, tako so v svojo skupino med epidemijo sprejeli več kot 20 ljudi. Morda je bilo včasih nepredstavljivo, da bi poslovna partnerstva sklepali preko videoklica. »Vendar mi smo bili resnično počaščeni, da smo vzbudili zaupanje tudi na tak način. Danes naši agenti še vedno uporabljajo videoklice, izvajamo interne on-line dogodke, podpisujejo se pogodbe elektronsko, kadar je treba, namreč delujemo po celotni Sloveniji in si na tak način prihranimo poti in čas, kar je v poslu vredno zlata.« Zaradi koronavirusa so v podjetju okrepili pripadnost, predanost in poistovetenost s kulturo KW. Vsak mesec izvedejo tudi več kot 50 izobraževalno-motivacijskih dogodkov, ki jih največkrat začnejo prav z razkrivanjem pomena vrednot podjetja skozi osebno in poslovno razmišljanje. »V tem času smo imenovali tudi dva ambasadorja kulture, ki sta sicer vodji nepremičninskih agentov in širita kulturo KW skozi dogodke, mentorstvo, socialno-motivacijske dogodke. Okrepili smo zagon in povečali medsebojno zaupanje.« Tudi zato, ker so ljudem ves čas stali ob strani in jim na vsakem koraku zagotavljali orodja prav z namenom, da se ne bi ustavili.