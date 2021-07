Italijanski premier Mario Draghi napoveduje, da bo vezal zaupnico svoji vladi na potrditev pravosodne reforme, katere osrednja ideja je časovno skrajšanje sodnih postopkov, nekatera predvidena določila pa so sporna zlasti za največjo vladno stranko Gibanje petih zvezd.

Vlada je osnutek reforme potrdila ta mesec, gre pa za eno od velikih potez , ki jih je obljubila Bruslju za prejem sredstev iz evropskega sklada za okrevanje. Da italijansko pravosodje potrebuje reformo, sicer načeloma ni sporno – znano je, da so sodni postopki izredno počasni in pogosto neučinkoviti, zaradi tega je to že desetletja vroče politično vprašanje. Reforma bi zmanjšala zaostanke in pospešila postopke tudi z določilom o avtomatičnem končanju sojenj, če pravnomočna sodba ni izrečena v vnaprej določenem časovnem obdobju. Italijanski pravosodni sistem ima tri stopnje, torej se lahko stranka pritoži dvakrat. Predlog nestrankarske pravosodne ministrice Marte Cartabia je, da bi po koncu sojenja na prvi stopnji zamrznili zastaranje postopka, vendar pa določili, da mora biti proces na drugi stopnji končan v dveh letih, na tretji pa v enem. Če ne bi bil, bi bil proces preprosto končan brez razsodbe razen v primerih, ko je za zločin zagrožena dosmrtna ječa ali če bi sodniki odobrili izredno podaljšanje.

Gibanje petih zvezd temu nasprotuje in zahteva, da za vse primere, povezane s terorizmom in mafijo, zastaranja ni. Vodja stranke, bivši premier Giuseppe Conte je dejal, da reforme v sedanji obliki ne more podpreti, da pa je odprt za dialog. Če bi Gibanje prihodnji teden glasovalo proti (in s tem za nezaupnico vladi), bi Draghi sicer verjetno še vedno dobil večino glasov, saj vodi neke vrste vlado narodne enotnosti, ki pa bi bila brez podpore Gibanja oslabljena.

Nicola Gratteri, eden najbolj znanih italijanskih tožilcev, ki preganja mafijo, je v parlamentu dejal, da bi reforma pomenila avtomatično končanje polovice primerov v pritožbenem postopku, ter to označil za »alarmni položaj za javno varnost«, saj da bi na svobodo odkorakali mnogi kriminalci. Ministrica Cartabieva na drugi strani pravi, da bi lahko sojenja znatno pospešili na račun dodatnih kadrov in spodbud za pogoditev tožilstva in obrambe. Reuters