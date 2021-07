Anay Sujith, dvanajstletni indijski deček, je med spanjem v koči v vasi v Kerali začutil ostro bolečino v nogi. Z glasnimi kriki je zbudil starše, ki so kmalu ugotovili vzrok za otrokovo trpljenje. Dečka je ugriznila strupena kača, starši pa so takoj poklicali pomoč – ne po telefonu, ampak prek aplikacije Sarpa.

Aplikacija, ki povezuje žrtve in medicinsko osebje

Skupina reševalcev divjih živali je v zgolj nekaj minutah prišla do hiše, že 20 minut kasneje pa so fanta sprejeli v bolnišnico. Pregled pri zdravniku je pokazal, da je dečka kar štirikrat ugriznila russellova strupenjača, ki se ne obotavlja in brez povabila vstopi tudi v človeško hišo ter velja za eno najnevarnejših kač v Indiji.

Sarpa pa ni edina aplikacija v Indiji, ki povezuje medicinsko osebje z žrtvami kačjih ugrizov in v realnem času pokaže poročila o številu reševalcev na terenu, številu rešenih kač, vrsti strupa… Do pred kratkim si je aplikacijo preneslo že več kot 35.000 ljudi, dodatno podporo pa ponujajo še aplikacije SnakeHub, Snake Lens, Snakepedia in Serpent. »Te aplikacije se hitro in učinkovito odzivajo, podobno kot Uber. Tehnologija je zasnovana tako, da zmanjšuje stike med ljudmi in kačami. To ščiti življenje ljudi, pa tudi kač. Na primer, samo prek Sarpe smo v prvih šestih mesecih letos rešili skoraj 2000 kač, vključno z 800 kobrami,« je pojasnil Jose Louies, vodja neprofitne organizacije Wildlife Trust of India, ki se bori proti lovcem na kače, ki te kot trofeje tudi ubijajo.

Ocenjujejo, da je v Indiji med letoma 2000 in 2019 zaradi ugriza kače umrlo 1,2 milijona ljudi, kar je več kot 58.000 na leto. Vsako leto zaradi ugriza kače po vsem svetu umre od 81.000 do 138.000 ljudi, približno trikrat toliko pa jih ima trajne okvare. Na svetu je približno 3600 znanih vrst kač, od tega več kot 300 v Indiji. Od 300 je le 62 strupenih ali polstrupenih, »velika četverica« – indijska kobra, morska kača, russellova strupenjača in peščena efa – pa je kriva za 95 odstotkov vseh ugrizov kač v tej državi. Prav tako v Indiji pobijejo daleč največ kač na svetu.