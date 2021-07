Kot so pojasnili na Slovenskih železnicah, so jih iz sektorja za investicije v železnice na direkciji za infrastrukturo obvestili, da izvajalec gradbenih del nadgradnje glavne železniške proge na odsekih Lesce Bled-Žirovnica, Žirovnica-Slovenski Javornik in Slovenski Javornik-Jesenice ne bo uspel dokončati vseh potrebnih del.

Nadomestni avtobusni prevozi za vlake v notranjem prometu bodo tako na odseku proge med Kranjem in Jesenicami organizirani še do vključno 22. avgusta.

Bodo pa od sobote na progi vozili mednarodni potniški vlaki. Prvi vlak, ki bo zapeljal po gorenjski progi, bo agencijski avtovlak Optima, ki vozi med Turškim Edirne in Beljakom, so zapisali na Slovenskih železnicah.

Zaradi nadgradnje je bila proga zaprta vse od novembra lani, po prvotnih načrtih pa naj bi jo odprli že v začetku junija.