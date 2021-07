Sindikat, ki ga zastopa Endre Mesaroš, je v današnji izjavi za medije zapisal, da se kljub stavki v letu 2017 ni zgodilo nič od zahtevanega, ki bi poklicu vrnilo varno in zdravo delovno okolje in spodobno plačilo za odgovorno delo.

Spomnili so, da se je v preteklosti »zavoljo pasivnosti države« dovolilo, da delodajalci v cestnem prometu enostransko prenehali vplačevati poklicno zavarovanje, ki voznikom pripada ob predpogoju, da na delovnem mestu preživijo vsaj 80 odstotkov dejanskega delovnega časa, ter da so ukinili delo sprevodnika, tako da je vse delo s strankami na plečih voznega osebja. Pogosto je tudi vozno osebje edino, ki je zadolženo tudi za čistočo in varnost v vozilu.

Sindikat je tudi poudaril nizko plačilo za voznike, saj se v efektivni delovni čas šteje le čas, ko se avtobus premika, vse ostalo pa je čas razpoložljivosti, ki je slabše plačan. Tako je osebje ogromno časa odsotno od doma za osnovno plačilo, ki se giblje okoli zneska minimalne plače.

Že pred epidemijo so pozivali k razbremenitvi voznikov (npr. z uvedbo brezgotovinskega poslovanja in ukinitvijo časa razpoložljivosti) ter izboljšanju njihove varnosti in varnosti uporabnikov (npr. z ureditvijo delovnega časa, določitvijo voznikov za uradne osebe, ničelno toleranco do kršenja delovne zakonodaje), a vse zaman, pravijo. Poklic je razvrednoten in nezanimiv za delavstvo v Sloveniji, pred epidemijo je bil bazen za nove kadre vedno bolj Balkan.

Epidemija je delovne razmere voznikov še poslabšala. Dotoka nove delovne sile z Balkana ni več, v času zaprtja dejavnosti se je odliv voznega osebja še okrepil, tako da so vozniki, ki so ostali, bolj obremenjeni. Vlada je 8. julija z uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu celo povečala standard dostopnosti, a brez zadostne pravne zaščite zaposlenih pri koncesionarjih, »kar bo še bolj na široko odprlo vrata kršitvam delovnopravne zakonodaje, in to v dejavnosti, ki jo vsakoletno z večdesetmilijonskimi finančnimi vložki subvencioniramo prav vsi davkoplačevalci«.

Ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca javno sprašujejo, »ali se bo res moralo zgoditi tisto najhujše, da se boste končno zganili in omogočili tako voznemu osebju kot posledično vsem uporabnikom varen in kvaliteten javni cestni potniški prevoz, ne le zasledovanje kvantitete, ki se odraža v vedno večjih obremenitvah voznega osebja in zmanjšanju njihove varnosti in s tem tudi varnosti vseh uporabnikov javnega cestnega potniškega prometa«.

Zahteva naj, ga pozivajo, da vsi delodajalci tako pred izvajanjem koncesije kot tudi med tem dokazano spoštujejo delovno zakonodajo z dostojnim plačilom ter varnimi in zdravimi delovnimi pogoji, sicer naj ne bodo upravičeni do državnih subvencij.