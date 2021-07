Med dva in tri milijone evrov vrednega nakita je iz draguljarne Chaumet v Parizu v torek sredi belega dne odnesel starejši moški. V obleko odet in s kravato okoli vratu ni vzbujal pozornosti, ko je stopil v draguljarno v bližini Elizejskih poljan. Sprva se je izdajal za stranko in zaposlene prosil, naj mu pokažejo različen dragocen nakit, potem pa potegnil nož in jim zagrozil. Dragulje so mu izročili v beli vrečki, moški pa je s kraja zločina odbrzel na mentolovo zelenem električnem skiroju, pri čemer so ga ujele nadzorne kamere. Ranjenih v incidentu ni bilo.

Neverjeten, drzen, obžalovanja vreden in brez primere je bil roparski podvig za Jeanne d’Hauteserre, županjo 8. okrožja, neimenovani policist pa je za Le Parisien dodal še, da jo je ropar popihal z monumentalnim plenom. Preiskavo je prevzela specializirana enota za rope, ki je že takoj naletela na neprijetno oviro – nobena od morebitnih prič, ki je bila v času incidenta v neposredni bližini draguljarne, ni znala o osumljencu povedati prav nič, saj so vsi opazovali bližnjo optiko. V njej si je namreč očala izbiral nekoč zelo priljubljen junak akcijskih filmov Jean-Claude Van Damme, sicer tudi mojster borilnih veščin, poznan pod vzdevkom mišice iz Bruslja.

Osumljenca prijeli

Temu navkljub je policiji včeraj zjutraj uspelo prijeti dva osumljenca, pri katerih naj bi našli večjo količino nakita. Zaslišali so ju, tožilstvo je sprožilo kazensko preiskavo. 54 in 44 let stara moška, domnevno državljana Črne Gore, so aretirali na avtocestnem počivališču v Mosellu na vzhodu Francije. Z avtobusom sta bila namenjena v Beograd. »Policija, policija!« so kričali oboroženi policisti v civilu, ko so vdrli na avtobus. Nihče ni vedel, kaj se dogaja, na krovu je nastala panika. Policisti so odredili, naj se ne premikajo, vsakega posebej so pospremili z vozila in jim pregledali prtljago. »Pogledali so v prav vsak žep,«, je za srbske medije opisala ena od prič. Akcija naj bi trajala kar štiri ure. Našli so večji del plena, osumljencema pa nataknili lisice.

Priznana draguljarna, v kateri si nakit lahko privoščijo samo tisti, ki imajo veliko pod palcem, roke in vratove bogatašev okrašuje že vse od leta 1780. Oropali so jo že pred dvanajstimi leti, ko so storilci odnesli za nekaj manj kot dva milijona evrov dragocenih kamnov. Tarča roparjev je bila istega leta še bolj poznana draguljarna Chopard na pariškem trgu Place Vendôme v bližini prestižnega hotela Ritz. Zaposleni so moškega v elegantni obleki in z gosposkim klobukom na glavi prijazno spustili skozi posebno varovana vrata. Tam je iz žepa potegnil pištolo, zahteval petnajst kosov nakita iz izložbe, po dveh minutah pa počasi in mirno zapustil kraj zločina. Odnesel je za 6,6 milijona plena. Turisti, kupci v ostalih trgovinah in tudi zaposleni v njih niso opazili nič. Ropar je zbral tudi odličen trenutek za svoj podvig, saj je prav v tistem času nekaj kilometrov stran potekalo odprto prvenstvo Francije. Nepridipravi so že večkrat udarili po pariških draguljarnah. Leta 2008 so štirje roparji (dva sta bila maskirana v ženski) oropali draguljarno Harry Winston in odnesli za 85 milijonov dragocenosti. Nikoli jih niso ujeli. Sumi se, da je za ropom stala mednarodna tolpa Pink Panter, ki naj bi v desetletju v dvajsetih državah nagrabila za okoli 200 milijonov evrov dragocenosti. Za največji rop draguljev sicer velja tisti iz leta 2003 v belgijskem Anversu, ko je izginilo za sto milijonov evrov nakita.