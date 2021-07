V sredo so požari izbruhnili na štirih krajih približno 75 kilometrov vzhodno od mesta Antalya, ki je priljubljeno med turisti. Na redko poseljenem območju so ognjeni zublji popolnoma uničili 20 poslopij, v katerih je živelo 500 ljudi. Umrli so trije ljudje, tudi 82-letnik, ki je živel sam. 122 pa jih je bilo poškodovanih. »58 jih še vedno potrebuje zdravljenje,« so sporočili iz turškega urada za katastrofe in izredne razmere po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Župan Antalye Muhittin Böcek je povedal, da so požari na vseh štirih lokacijah izbruhnili naenkrat. »To kaže, da so bili podtaknjeni. Vendar zaenkrat nimamo jasnih informacij o tem,« je dodal. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je povedal, da so pristojne oblasti že sprožile preiskavo. Ob tem je vsem, ki jih je prizadel požar, obljubil podporo.

Od srede do danes je sicer v Turčiji izbruhnilo 41 požarov v 13 provincah, večino so doslej že pogasili, je sporočil turški minister za kmetijstvo in gozdarstvo Bekir Pakdemirli. Gašenje, pri katerem sodeluje 1800 pripadnikov civilne zaščite in 29 helikopterjev, se sicer danes nadaljuje, poroča nemška tiskovna agencija dpa.