V Sloveniji so v sredo opravili 1479 PCR-testov na novi koronavirus in ob tem potrdili 99 okužb. Delež pozitivnih testov znaša 6,7 odstotka in je višji kot dan pred tem, ko je znašal 5,4 odstotka. V primerjavi s preteklo sredo smo včeraj potrdili 41 odstotkov okužb več.

Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je število aktivnih primerov 916. Število potrjenih primerov na 100 tisoč prebivalcev je 43, sedemdnevno povprečje potrjenih okužb pa znaša 68. Število aktivnih primerov okužb se je v primerjavi z dnevom prej povečalo za 43, sedemdnevno povprečje števila potrjenih primerov okužb pa se je povečalo za tri.

Z dvema odmerkoma cepiva je bilo do zdaj cepljenih 798.602 oseb.

Na Češkem cepljenim javnim uslužbencem dva dneva dopusta Na Češkem bodo javni uslužbenci, ki so se oziroma se še bodo cepili proti covidu-19, prejeli dodatna dva dneva plačanega dopusta, je v sredo napovedal češki premier Andrej Babiš. S tem želijo spodbuditi ljudi k cepljenju, je zapisal na Twitterju. »Ljudi želimo motivirati, da se cepijo,« je sporočil češki premier. Dodal je, da pri nekaterih cepljenje povzroča hujše stranske učinke. »Zato bom v petek vladi predlagal dodatna dva dneva plačanega dopusta za vse javne uslužbence, ki so se cepili od 1. januarja 2021,« je zapisal. Na Češkem je v celoti cepljenih 4,6 milijona od skupaj 10,7 milijona prebivalcev. Razdelili so več kot 10,1 milijona odmerkov cepiva proti covidu-19, poročajo tuje tiskovne agencije.

V ZDA uvajajo obvezno cepljenje dela prebivalstva V ZDA so zaradi krepitve pandemije covida-19 zaradi različice novega koronavirusa začeli uvajati zahtevo po obveznem cepljenju proti covidu-19 tako v javnem kot zasebnem sektorju, sicer zaposlene čaka redno testiranje. Ob tem je ameriški center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) priporočil maske v zaprtih prostorih tudi za cepljene. Po podatkih ameriške univerze Johnsa Hopkins se je v ZDA z novim koronavirusom okužilo 34,7 milijona ljudi, umrlo je že skoraj 612.000 covidnih bolnikov. Zaradi različice delta so okužbe in smrti začele počasi znova naraščati med tistimi, ki niso cepljeni. V ZDA so doslej cepili šele polovico prebivalstva. Ameriški predsednik Joe Biden bo zaradi tega danes napovedal uvedbo obveznega cepljenja za javne uslužbencev. To že velja za zdravstvene delavce ministrstva za veteranske zadeve. Obvezno cepljenje uvajajo tudi v nekaterih velikih zasebnih podjetjih. Tisti, ki bodo obvezno cepljenje zavrnili, bodo morali na redne tedenske teste na novi koronavirus. Glavni izvršni direktor Googla Sundar Pichai je v sredo naznanil, da se bodo morali vsi zaposleni v ZDA, ki se bodo vrnili v pisarne, obvezno cepiti, čeprav je Google delo od doma podaljšal do 18. oktobra. Podobno naj bi zahteval tudi Facebook, čeprav tam za zdaj še niso določili, kdaj se bodo zaposleni vračali v pisarne. Apple je vrnitev na delovna mesta preložil, obenem pa še ni prišel na dan z najavo po obveznem cepljenju. Sporočil je, da od danes morajo nositi zaščitne maske vsi njihovi prodajalci v trgovinah in kupci. Anketa ameriške televizije CNN je ugotovila, da se je proti covidu-19 doslej cepilo 100 odstotkov vseh demokratov v predstavniškem domu in senatu. Od republikancev se jih je v senatu cepilo 92 odstotkov, v predstavniškem domu 44,8 odstotka.