Kot so sporočili iz uprave, se je drevje v večini primerov podrlo prek cestišč, v enem primeru je drevo padlo prek treh parkiranih osebnih vozil in eno izmed njih uničilo. Skupno so zabeležili štirinajst dogodkov, posledice na terenu pa so sanirali gasilci trinajstih gasilskih enot in delavci drugih služb.

Na območju Kamnika je podrto drevo poškodovalo dve osebni vozili in eno uničilo, močan veter je prevrnil drog železniške telekomunikacije nad državno cesto Mengeš-Duplica, v Srednji vasi je podrto drevo blokiralo državno cesto Kamnik-Ločica, v Šmarci pa je drevo zaprlo Bistriško cesto. V delu Kamnika je prišlo do izpada električne energije, ki ga odpravljajo delavci Elektra Ljubljana. Posledice neurja odpravljajo prostovoljna gasilska društva (PGD) Kamnik, Šmarca in Srednja vas, so zapisali na spletnih straneh uprave.

Gasilci PGD Lukovica so pri lovski koči v Čepljah odstranili drevo, ki je oviralo prevoznost ceste, prostovoljni gasilci v Mengšu pa so ponovno prekrili streho, ki jo je odkril veter. Gasilci PGD Polje in Šinkov Turn so na območju Vodic ponovno prekrili streho in med potjo odstranili drevo s ceste. Veter je podrl tudi drog elektro napeljave, kar so sanirali delavci Elektra Ljubljana.