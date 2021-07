Po zmagi na uvodni tekmi olimpijskega košarkarskega turnirja proti Argentini so se slovenski košarkarji nekoliko sprostili, pri čemer jih je ujela kamera mobilnega telefona ene od španskih košarkaric, ki je s svetom delila, kako Luka Dončić in soigralci igrajo karte in imajo ob tem na mizi tudi alkohol. Iz Košarkarske zveze Slovenije so hitro odgovorili, da je to samo dokaz odličnega vzdušja v moštvu, kar se je znova pokazalo tudi na tekmi proti Japonski.

Azijski nasprotnik je sicer pokazal zvrhano mero agresivnost in nepopustljivosti, na kar je pred tekmo opozarjal tudi kapetan Edo Murić. Sloveniji se ni uspelo hitro odlepiti, kot je bilo moč pričakovati, kar je bila predvsem zasluga Ruija Hachimure, ki je igralcem v belih dresih povzročal precejšnje preglavice. Preglavice pa je nasprotniku povzročal tudi Luka Dončić, čeprav je prvi v napadu voz potegnil Zoran Dragić. A v ospredju sta bila najboljša posameznika obeh reprezentanc, ki sta bila po prvi četrtini pri izkupičku izenačena, saj sta oba dosegla po 13 točk. Slovenija je imela ves čas pobudo, Japonska pa kljub temu ni popuščala. Njena »pick and roll« igra je slovenskemu trenerskemu štabu dala misliti, a to ni bilo dovolj, da bi držala korak z nasprotnikom, pri katerem je ob koncu polčasa zaradi bolečin v hrbtu tarnal Dončić.

Z 22-letnim Ljubljančanom ni bilo hujšega, saj je v nadaljevanju normalno zaigral, so mu pa ponagajale osebne napake. Ob storjeni tretji ga je kmalu po začetku tretje četrtine selektor Sekulić potegnil na klop, a se to predvsem po zaslugi razpoloženega Dragića v igri Slovenije ni poznalo.

Japonska je bila ves čas v podrejen položaju, vseeno pa neprestano prežala na napake nasprotnika in praktično vsako znala kaznovati. Prednost Slovenije je sredi tretje četrtine že znašala 22, nato pa na začetku zadnje skopnela na 12, tako da priložnosti za sprostitev ni bilo. Kaj več od tega pa Japonska ni bila sposobna, saj je bila kakovostna razlika enostavno prevelika.

»Japonska je pokazala, da ima odlično ekipo. Igrajo hitro in so nevarni, če jim pustiš, da se razigrajo. Znova smo se odlično pripravili na nasprotnika, igrali čvrsto in dosegli veliko točk. Imamo pa še prostor za napredek, predvsem v obrambi, ki jo bomo mogli izboljšati v četrtfinalu,« je po tekmi za TV Slovenija povedal s 25 točkami najboljši strelec Slovenije Luka Dončić. »Veseli smo, da smo se uvrstili v četrtfinale, a s tem še nismo rekli zadnje besede. Izpolnili smo naš prvi cilj. Proti Japonski je bilo v igri kar nekaj vzponov in padcev. Na koncu smo zmagali za 35 točk, kontrolirali celotno tekmo in bili boljši nasprotnik,« pa je dodal Jaka Blažič, ki je pristal pri desetih točkah.