Ludogorec je tekmo v hudi vročini v Razgradu v Bolgariji začel sanjsko, saj je povedel že v četrti minuti, ko se je v osrčju kazenskega prostora najbolje znašel Ciprčan Sotiriou. Po uvodnem naletu gostiteljev je začela igrati tudi Mura, ki je imela sredi prvega polčasa tri priložnosti za zadetek. Močan strel Koutra je Kahlina, Hrvata v vratih Ludogorca, odbil v kot, Karničnik je stresel prečko, Klepač pa je iz ugodnega položaja streljal čez gol.

Mura, ki je pokazala izjemno borbenost, je v drugem polčasu odločno krenila po izenačenje. Potem ko sta priložnosti zapravila Cipot in Klepač, so Prekmurci zasluženo izenačili v 64. minuti, ko je bil strelec Horvat po lepi akciji, v kateri sta sodelovala Karničnik in Kous. Po izenačenju je bil Ludogorec nekaj časa brez prave ideje, nato pa sta gola v finišu tekme dosegla Nizozemec Manu in Brazilec Cauly, ki sta unovčila individualno kakovost. Mura bo evropsko sezono nadaljevala v kvalifikacijah za evropsko ligo, tekmec Žalgiris pa bo iz Litve.

Kvalifikacije za ligo prvakov, povratna tekma drugega kroga: Ludogorec – Mura 3:1 (1:0), strelci: 1:0 Sotiriou (4), 1:1 Horvat (64), 2:1 Manu (82), 3:1 Cauly (90), v tretji krog Ludogorec s skupnim izidom 3:1. jo