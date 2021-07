Po več kot letu dni je severnokorejski režim v torek spet vzpostavil neposredne komunikacijske zveze z Južno Korejo, to je med predsednikoma države in obema vojskama. To se je zgodilo potem, ko sta si Moon Jae In in Kim Jong Un, voditelja obeh držav, v zadnjih treh mesecih izmenjala več pisem. »Voditelja sta z izmenjavo več pisem preučila možnosti obnovitve stikov. Strinjala sta se, da se najprej spet vzpostavi neposredna telefonska zveza,« je zdaj dejal govornik južnokorejskega predsednika Moona, »strinjala sta se tudi, da je treba čim prej spet vzpostaviti medsebojno zaupanje in spodbujati napredek v odnosih.« Severnokorejska novinarska agencija KCNA pa pravi: »Najvišja voditelja Severa in Juga sta se strinjala, da naredita velik korak v obnovitvi medsebojnega zaupanja in v prizadevanju za spravo s tem, da odpreta zaprte komunikacijske kanale.« Kot je sporočil južnokorejski minister za združitev, sta v torek dopoldne Moon in Kim že govorila po telefonu.

Ta pripravljenost Pjongjanga na izboljšanje odnosov s Seulom je po mnenju analitikov Kimov odgovor na nedavno ameriško ponudbo o ponovni vzpostavitvi dialoga. Moon je sicer letos vztrajno pozival k obnovitvi pogovorov med Južno in Severno Korejo tudi v upanju, da bo zatem ameriški predsednik Joe Biden začel nova pogajanja s Pjongjangom. Cilj pogajanj bi bil spet, da se Severna Koreja odpove jedrskemu in raketnemu programu.

Zamrznitev po pošiljanju balonov čez mejo Pjongjang je lani junija prekinil uradne komunikacijske kanale z Južno Korejo, ker ta aktivistom za človekove pravice ni preprečila, da bi čez mejo pošiljali balone z letaki proti Kimovi diktaturi. Nekaj dni zatem je Severna Koreja razstrelila obmejni urad za zvezo med Korejama, ki je bil simbol popuščanja napetosti na Korejskem polotoku. Vse to je bilo tudi posledica neuspešnega zbliževanja med Kimom in tedanjim ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Moon je zatem še naprej poskušal navezati stike s Pjongjangom, Kimu je ponujal pomoč v hrani in letos tudi v cepivih, vendar so ga v Severni Koreji dolgo časa zavračali z molkom. Moon je šel celo tako daleč, da je kljub protestom domače demokratične javnosti prepovedal pošiljanje balonov z letaki v Severno Korejo. Vsekakor je za Moona pomembno, da prihodnje leto s takšnim uspehom, kot bi bilo zmanjšanje napetosti na korejskem polotoku, konča svoj petletni predsedniški mandat, na katerega je po ustavi omejen. Za zdaj pa je gospodarstvo v težavah in virusna različica delta je zdaj sprožila tak val okužb, kakršnega Južna Koreja ne pozna.

Ugibanja o krizi v državi Analitiki so si Kimov dolgi molk v zadnjem letu in njegove agresivne govore do Južne Koreje in ZDA razlagali s tem, da je hotel doseči koncesije Joeja Bidna. Zdaj pa se zdi, da je prisiljen v spravljivo politiko, ker je Severna Koreja zaradi pandemije v vse hujšem gospodarskem položaju. Glede slednjega sicer ni zanesljivih poročil. Je pa Kim junija na televiziji nastopil skesano spričo lakote v času pandemije in priznal, da je preskrba s hrano slaba, a vztrajal pri zaprtju meje zaradi pandemije. V začetku julija pa je z visokih položajev odstranil odgovorne, ki da so zanemarili boj proti pandemiji. Zdi se, da je vse to pustilo posledice na 39-letnem diktatorju, ki je shujšal. To je izkoristila državna propaganda, ki je dala ljudem vedeti, da pomanjkanje trpi tudi njihov ljubljeni vodja.