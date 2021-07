V zadnjih dneh in tednih se pojavljajo ugibanja o povečevanju jedrskih zmogljivosti Kitajske. Zveza ameriških znanstvenikov pravi, da satelitski posnetki pričajo o verjetni gradnji več kot sto jedrskih silosov za medcelinske rakete v notranjosti države v severozahodni provinci Xinjiang, s čimer bi bili objekti težje dosegljivi za ameriške konvencionalne sile. Pred tem je Washington Post poročal o gradnji približno 120 jedrskih silosov v severni provinci Gansu. Raziskovalci v Zvezi ameriških znanstvenikov, ki se opirajo na satelitske posnetke, pravijo, da gre za »najpomembnejše povečanje kitajskih jedrskih zmogljivosti v zgodovini«. Uradni Peking se na trditve ni odzval, kitajski mediji pa so poročali, da gre pri projektu v Gansuju za vetrno elektrarno.

Kitajska uradno nima velikih jedrskih zmogljivosti v primerjavi z ZDA in Rusijo ter z njeno siceršnjo gospodarsko in tudi geopolitično težo. Po zadnjem poročilu Stockholmskega mednarodnega inštituta za mirovne študije SIPRI je od devetih držav z jedrskim orožjem na tretjem mestu s skupno 350 jedrskimi konicami (vse so skladiščene) za Rusijo (4407 nameščenih in skladiščenih) in ZDA (3800). Po nameščenih konicah sta pred Kitajsko tudi Francija (280) in Velika Britanija (120). Zlasti Rusija in ZDA so v zadnjih desetletjih število konic z vrsto sporazumov močno znižale – na vrhuncu pred 35 leti so jih imele skupno precej več kot 60.000.

Tudi SIPRI v poročilu iz letošnjega junija navaja, da je Kitajska sredi »znatne posodobitve in razširitve svojih zalog jedrske oborožitve«. Že več let na Zahodu poteka razprava o tem, ali oziroma kako uradni Peking spreminja politiko minimalnega odvračanja, po kateri potrebuje le toliko jedrskega orožja, da uniči strateške cilje sovražnika, tako da bi ta ocenil, da se mu napad ne izplača. To politiko je zasledoval med hladno vojno, odkar je kitajska vlada leta 2006 prvič javno objavila svojo jedrsko strategijo, pa se število njenih jedrskih konic povečuje – pred petnajstimi leti jih je imela 145. James M. Acton iz mislišča Carnegie Endowment ob tem piše, da v ZDA ni razloga za paniko, četudi je med nekaterimi senatorji čutiti nemir in je prejšnji ameriški predsednik Donald Trump zahteval vključitev Kitajske v pogovore o omejevanju jedrskih zmogljivosti. Acton pravi, da se tudi v primeru, če bi imela Kitajska v vsakem silosu do deset jedrskih konic (kar je zelo malo verjetno), ne bo približala kapacitetam ZDA, predvsem pa da za takšno povečanje nima dovolj jedrskega materiala, ki ga vsaj po znanih podatkih sama zdaj ne proizvaja. ba, agencije