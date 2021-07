»Že spomladi smo se dogovorili, da bo v kronometru v Tokiu nastopil Primož. On je bil in je naša dokončna opcija, zato bomo storili vse, da ga maksimalno pripravimo. Na cestni dirki je imel težave, a upamo, da bo v vožnji na čas bolje,« je selektor Andrej Hauptman odločno dejal po tem, ko Roglič po sobotni zanj neuspešni cestni dirki (28. mesto) zaradi krčev v spodnjem delu hrbta ni bil prepričan o nastopu na kronometru, omenil pa je tudi to, da je mesto pripravljen prepustiti komu drugemu v reprezentanci. A Hauptman je verjel v Zasavca. Še posebej po treningih pred današnjo preizkušnjo: »Ne želim biti preveč optimističen, da se ne bi zmotil kot pred cestno dirko, a težav zares ne vidim. Je motiviran, proga mu ustreza. Pisana je na kožo kompletnim kronometristom, tudi Primožu, ki zagotovo spada v krog favoritov, je všeč.«

In popularni Hempi je zadel v polno. Roglič, nekdanji svetovni podprvak v tej disciplini iz Bergna na Norveškem leta 2017, je s predstavo za kronometristične sladokusce povozil tekmece in krepko izboljšal deseto mesto z OI 2016 v Riu de Janieru. Primoževo vožnjo je Hauptman, ki ga je spremljal v avtomobilu, ocenil takole: »Težko je bilo spremljati vse skupaj, vsak ovinek smo trepetali. Ves čas smo bili živčni in pogledovali proti tekmecem, kako vozijo za nami. Dajali smo mu osnovne nasvete, kako strme špice nas čakajo, kakšni so zavoji, kje so jaški, kje so mogoče kakšne ovire, kakšni so časovni zaostanki. A smo bili vedno mirnejši, kajti njegova prednost je bila vedno večja. Ob takšni vrhunski predstavi veliko dela v spremljevalnem avtomobilu sploh nismo imeli.«

Hauptman, do sobotnega brona Tadeja Pogačarja na cestni dirki slovenski kolesar z najvišjo olimpijsko uvrstitvijo (peto mesto na cestni dirki v Atenah 2004), je na družbenih omrežjih zaslovel tudi zaradi posnetka svojih besed, ko je v zaključku dirke iz avtomobila spodbujal in priganjal svojega varovanca. »Ajde, gremo vse ven dat', da ti ne bo kaj žal. Ajde, gremo po zlato. Do cilja moraš priti mrtev, ajde, gremo po zlato,« je kričal selektor, ki je priznal, da ga je od stiskanja mikrofona in od tuljenja vanj zgrabil krč v dlani. »Primož je še enkrat več dokazal, kam spada. Bil je fenomenalen in že pred cestnimi treningi se je videlo, da je pravi, čeprav potem ni imel svojega dneva. Toda zdaj je spet na vrhu, kjer si tudi zasluži biti.«

Po sanjski zmagi na dirkališču Fudži, kjer je nekoč gostovala tudi dirka za veliko nagrado Japonske v formuli ena, je imel Hauptman (je tudi športni direktor v Pogačarjevi ekipi UAE Team Emirates) veliko razlogov za navdušenje. V selektorski vlogi je v Tokiu osvojil kar dve kolajni, premierni za slovensko kolesarstvo na olimpijskih igrah – Rogličevo zlato v kronometru in Pogačarjev bron na cestni dirki. »Zdaj je končno vsega konec. Ko bomo prišli domov, se bomo še bolj zavedali in dojemali, kaj nam je uspelo. Vsi naši fantje so veliki šampioni. Sanjamo kolesarske sanje in ne vem, kaj je lahko še več. V zadnjih letih sem se že večkrat spraševal, kje so naše meje. Danes lahko še enkrat rečem: kaj dosti več je zelo težko narediti. Zato se veselimo trenutka,« se velikega poglavja velike slovenske kolesarske pravljice zaveda Hauptman, tudi dobitnik bronaste kolajne na cestni dirki na svetovnem prvenstvu leta 2001 v Lizboni.