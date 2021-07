Ker so dolga leta podžigali opioidno epidemijo, zaradi katere je v zadnjih dveh desetletjih umrlo več kot pol milijona Američanov, morajo štirje farmacevtski velikani skupno plačati 26 milijard dolarjev odškodnine. »Ni dovolj denarja na tem svetu, da bi se z njim lahko odkupili za vso zadano bolečino in trpljenje, za vsa izgubljena življenja in na milijone odvisnih od opioidov. Lahko pa naredimo ogromno, da preprečimo nadaljnje smrti,« je poravnavo komentirala newyorška državna tožilka Letitia James. Ta vsota vsekakor ni drobiž, a največjih distributerjev zdravil v ZDA, družb McKesson, AmerisourceBergen in Cardinal Health, ter farmacevtskega podjetja Johnson & Johnson (J&J), ki opioide proizvaja, to nikakor ne bo spravila na kolena. Poravnavo sicer opisujejo kot prelomno, zgodovinsko, saj je druga najdražja v zgodovini. Plačilo kar desetkrat višje vsote, 246 milijard dolarjev, so leta 1998 naložili le še tobačnim velikanom.

Prikrivanje hudega tveganja razvoja odvisnosti

Za najhujšo zdravstveno krizo čez lužo, ki jo je bivši predsednik Donald Trump označil celo za izredno stanje v javnem zdravstvu, je več krivcev. Osnovna težava je že ta, da so zasvajajoča zdravila na recept bolj nevarna in razširjena kot prepovedane, trde droge. Na desetine milijonov Američanov dnevno jemlje pomirjevala, uspavala, tablete proti hiperaktivnosti ali tesnobi. Najbolj priljubljeni, a obenem najbolj smrtonosni (sploh če se jih meša z drugimi zdravili), so oksikodon, xanax in fentanil, kažejo podatki Ameriškega centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC). Proti farmacevtskim podjetjem, distributerjem in lekarnam so države, okrožja in mesta v zadnjih letih vložili kakih 4000 tožb, v katerih so jim očitali nepravilno oglaševanje močnih sredstev proti bolečinam, pretiravanje z ugodnimi posledicami tablet ter prikrivanje negativnih, da tablete v kratkem času povzročajo res hudo odvisnost. Ohlapen nadzor distributerjev pa je omogočil razcvet črnega trga, na katerem so opioidi lahko dosegljivi prav vsem, kar je sčasoma uničilo ne le posamezne družine, ampak kar cele soseske. Čeprav so se strinjala s poravnavo, farmacevtska podjetja zanikajo vse te očitke.

Začetki opioidne krize segajo v konec prejšnjega stoletja, ko je farmacevtska družba Purdue Pharma na trg poslala oksikodon oxycontin, protibolečinske tablete, močnejše od morfija. Z navajanjem lažnih dejstev, s prikrivanjem stranskih učinkov in z agresivno oglaševalsko kampanjo so zdravila postala pravi hit. Nenadzorovano in prekomerno so jih začeli predpisovati tudi zdravniki, ki so jih proizvajalci zavedli, obenem pa jih k temu spodbujali. Desetletje kasneje, leta 2007, je podjetje na sojenju priznalo zavajanje tako nadzornih organov kot tudi zdravnikov in bolnikov. Zadnja leta je na trg prišel še smrtonosnejši fentanil, sintetični opioid, kar 50-krat intenzivnejši od heroina in stokrat močnejši od morfija. Močni analgetik sicer blaži bolečine pri najhujših boleznih, kot je rak, zaradi povzročanja hude in hitre odvisnosti pa bi ga morali predpisovati le izjemoma. »To epidemijo je ustvarila vojska farmacevtskih direktorjev, ki so se odločili dobiček postaviti pred zdravje in dobro počutje ljudi,« poudarja generalni tožilec Pensilvanije Josh Shapiro.