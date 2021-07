Strelski incident, ki se je zgodil lanskega maja v Novi Gorici, so kriminalisti že zdavnaj raziskali, a storilca še nista za zapahi. Lansko jesen je bilo znano, da policija v povezavi s streljanjem na 38-letnega Goričana išče hrvaška državljana, stara 42 in 24 let, niso pa varnostni organi širši javnosti razkrili njunih imen. Kdo sta osumljena poskusa uboja, ki ju še vedno niso prijeli, je nedavno prvi poročal novinar Slovenskih novic. Preiskovalci so kazensko ovadili Riccarda Čizmića in Omerja Ferarija. Njuni imeni je zaslediti tudi na spletni strani eumostwanted Evropske mreže enot za ciljno iskaje ubežnikov (ENFAST). Od sredine letošnjega julija sta objavljeni tudi na spletni strani slovenske policije, ki pa razkriva le, da sta danes 25-letni Čizmić in 43-letni Ferari nazadnje živela v Zagrebu, ne pa tudi, da ju iščejo zaradi poskusa uboja, kar so s tiralico obelodanili pri Europolu. O vpletenih v strelski incident so hkrati razkrili, da sta osumljena oče in sin. Ob njunih fotografijah so poudarili, da bi lahko bila oborožena in zato nevarna.

Oškodovanec s policijo ni hotel sodelovati

Napad se je zgodil 26. maja lani v Rejčevi ulici. Bilo je okoli 17. ure, ko sta se Hrvata s citroenom C1 pripeljala pred gostinski lokal na zunanji strani kopališča, kjer je za mizo sedel 38-letni slovenski državljan, ki sicer živi v italijanski Gorici. Trojica si je najprej izmenjala nekaj grobih besed, izrečene so bile tudi grožnje, ki jih je Ferari podkrepil s kazanjem pištole za pasom. Goričan ga je odrinil, vmešal se je Čizmić in 38-letnika s kovinskim predmetom udaril po zatilju. Napadeni se je branil in mlajšega Hrvata zbil na tla, mu vzel kovinski predmet in ga večkrat udaril, znesel se je še nad citroenom. Takrat je Ferari izvlekel pištolo in ustrelil proti 38-letniku, ta je zbežal proti Prvomajski ulici, oboroženi pa je streljal za njim, vendar ga ni zadel. Priče so poklicale policijo, vendar na prizorišču napadalcev niso več našli, Goričan, na katerega je Ferari streljal, pa s kriminalisti ni hotel sodelovati.

Kot so lansko jesen ob predstavitvi ugotovitev preiskave pojasnili na novogoriški policijski upravi, sta se hrvaška državljana po streljanju skrila v enem od stanovanjskih blokov, kjer sta začasno bivala, še isti večer pa zapustila Slovenijo. Pri prevozu in skrivanju naj bi jima bili pomagali sorodnici, osumljena sta skrila tudi citroena, s katerim sta se pripeljala v Rejčevo ulico. Policisti so avto v Novi Gorici našli dva dni po dogodku, pištolo pa še isti dan v enem ob blokov, skrito med dežniki. Za orožje se je izkazalo, da je bilo že pred leti ukradeno na Hrvaškem. Grozi jima od pet do 15 let zapora, sodni postopek pa čaka tudi 38-letnega oškodovanca. Kriminalisti so namreč ugotovili, da je bilo v ozadju streljanja izsiljevanje, in sicer naj bi bil 38-letnik izsiljeval Čizmićeve in Ferarijeve prijatelje, domnevno zaradi drog.