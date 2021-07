A kljub dolgi dobi od ideje do napovedanega začetka gradnje so Ljubljančani veseli zaradi obnove, ki naj bi bila po napovedih končana v dveh letih. Ob tem pa se sprašujejo, da zakaj bi čez dve leti na Iliriji sploh potrebovali olimpijski bazen, če pa jim je sedanji župan obljubil, da se bodo lahko kopali v Ljubljanici. Eh, samo ponovimo: od temeljnega kamna do napovedanega začetka obnove enega od mestnih kopališč je minilo 22 let.