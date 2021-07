Depra zahodnega moškega

Eden izmed zelo pogostih motivov sodobne književnosti zahodne poloble je razočaran, inerten, depresiven, (de)bel moški, kar je vsekakor svojevrsten napredek iz časov, ko je bil nosilec aktivnega principa ali vsaj aktivnega razmišljanja. Takšni liki nam kažejo na propad številnih nekdanjih vrednot: zagotovljenega delovnega mesta za moške in njihovega centralnega položaja v družini. Oboje je šlo v franže: stalno delovno mesto in žena, ki je bila zaradi svoje finančne odvisnosti potrpežljiva. Ubogemu moškemu zato ne ostanejo drugega kot alkohol in pivski prijatelji, prezir do vsega in vseh, s poudarkom na šefu, zoprni (bivši) ženi, ignoriranju otroka, fast foodu in neumitem telesu.