Lepo, da je en medij v državi objavil dejstvo o selektivnem pleskarstvu. Torej vlada in ministri farbajo državljane. Ja, tudi cepljeni se še vedno okužijo in tudi cepljeni še vedno prenašajo viruse, tudi covid ali gripo. Le da slovenski znanstveniki, ki svetujejo tej vladi, tega ne vedo ali ne razumejo. Kot niso razumeli problema ostajanja izdihanega zraka v zaprtih prostorih, o katerem je lani dr. Keber maksimalno strokovno orisal problem aerosolov. Tako kot za virus HIV ni cepiva, ki bi okužbo preprečevalo, in se preventiva gradi na znanem načinu prevencije, bi morali strokovnjaki tudi v tem primeru jasno opozoriti na to. A ne.

Ta epidemija je pokazala strokovnost zelo različnih vej znanj, ki se dotikajo te epidemije. Točneje vej neznanj.

Skupni imenovalec vseh različnih področij, ki vplivajo na stanje v družbi, vključno z uredniško politiko elektronskih medijev – poudarek na televizijah – je nezaznavanje dejstev. Lepota in prekletstvo dejstev je, da so tu. Želeli ali ne, so nam všeč ali ne. Jih priznavamo ali ne. Donald tudi ni priznaval podnebnih sprememb.

Ljudje, ki se imajo za strokovnjake s področja medicine, niti po več kot letu dni niso v stanju povedati, da se vsaka aerobna epidemija deli v dve fazi. Prva, v kateri so stvari v zraku in o njih odločajo fizika, gibanje zraka, strojništvo, arhitektura, industrijsko oblikovanje in nikoli, nikjer medicina, ter druga, ko vstopijo v telo. Tedaj vedno medicina. Medicina odloča o ukrepih na področjih širjenja, ki jih ne pozna.

Fizika, ki je ključno znanje s področja gibanja plinov, kar je zrak. Inštitut Jožefa Stefana je bil petkrat opozorjen, naj na bistvo napačne obravnave epidemije opozori vlado, a je opozorila ignoriral. Ključni problem je ostajanje izdihanega zraka okuženih v zaprtih prostorih. Namesto tega dr. Cizelj prodaja za lahko noč, otroci zgodbice o statistikah z desetimi spremenljivkami. Pa je bistvo samo v tem, da se doseže odvajanje zraka iz neprezračevanih prostorov. Ki so bili napačno, neustrezno sanirani. Ker je MDDSZ združba polpismenih akademsko izobraženih, ki jim je zadnjih 25 let korupcija pisana na kožo. MDDSZ je koncendent vsem DSO-jem.

Razlog, da so molčali arhitekti, inženirji gradbeništva, industrijski oblikovalci, je verjetno to, da so pametni. Kajti v tej vladi tudi če napišeš, da imajo v stranišču ventilator, v kuhinji napo, oskrbovanci DSO pa v sobah ničesar za menjavo zraka, tega nihče ne razume. Ne, da ne razumejo, nočejo razumeti, da delajo napačno. Ker je šele 4500 mrtvih.

In v takšnem času in prostoru so lahko nekateri tiskani mediji za vlado in ministrstva strokovna literatura glede omejevanja širjenja virusov. Navodila za uporabo.

A kot je znano, večina ljudi prebere navodila šele, ko nečesa na noben način ne more spraviti v pogon. Ko sem lani zapisal številko 5000 mrtvih, ki naj bi to vlado spravila v ustrezno ukrepanje, sem želel opozoriti na to, da te vlade niti neverjetna številka 5000 smrti, večina zaradi neustreznega ukrepanja, ne bo predramila. Pri 15 smrtih v DSO Metlika se mi je to zdela nemogoča, nedosegljiva številka. Ko po vsem tem času ocenjujem obseg norosti tega upravljanja države, bom pri neverjetnih številkah previdnejši. Pojem neverjetnosti je pri tej vladi neskončno daleč preko roba verjetnosti. Presenečenje je, če ne presenetijo. Z nestrokovnostjo, neznanjem, nerazumevanjem. Za kar je z življenjem plačalo več kot 2000 oskrbovancev DSO samo v enem letu.

Mitja Vilar, Šmarje - Sap