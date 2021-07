On je globoka država, on ruši demokratične standarde, on se požvižga na zakone, ustavo in US, on ne prijavlja lobističnih stikov, on se gre »mafijske posle«, on manipulira ter žali, on je odvisnik od twitterja, on deli ljudi na prvo- in drugorazredne, on po nepotrebnem zapravlja naš denar in uničuje življenja še prihodnjih rodov, on nastavlja neprimerne in nestrokovne ljudi, da mu omogočajo uresničevanje avtokratskih zamisli in maščevanje. Bazen z njegovimi pravovernimi kadri je plitev, zato mi je jasno, da ob vseh svojih obremenitvah z zarotami in s krivicami že težko najde prave. Ne čudim se, da reševalcu Matozu nalaga nove in nove odlično plačane funkcije, čudim pa se advokatu, da jih vse sprejme, saj bo še izgorel. A naj raje končam z naštevanjem: Janša je komunist, ki hoče lustrirati komuniste, on je tako rekoč lastna utvara in izmišljotina o Milanu Kučanu.

Predvidevam, da večina njegovih malikovalcev to sluti, če že ne ve, a kljub temu vedno najdejo izgovore za njegova ravnanja, tudi za zadnja, ki so nepričakovano privrela na dan: Kaj potem, če igra golf na sanjskem otoku, in to z največjimi dobavitelji medicinske opreme, SDS pa sočasno ustanavlja parlamentarne komisije za preiskavo takih dobav. (Dobra krinka? Držite tatu?) Kaj potem, če najame helikopter za naših 20.000 evrov, da se z evropskim gostom »naporno« povzpne na Triglav, za parlamentarni odbor pa nima časa. In kaj bi rekli na to, če res drži, da z razširjeno družino spet dopustuje v vili Zlatorog na Bledu za najmanj 10.500 evrov pod imenom protokolarnega dogodka? Bi bilo tudi vseeno, kdo je plačnik?

Zadnji referendum pa je Janšo malo streznil, v boj za ponovni prihod na oblast poziva svoje pripadnike, ki že ves čas delujejo po načrtih:

• Neprestano se hvalijo za morebitne pretekle in prihodnje zasluge, dosežke ter uspehe, nobenih napak ne priznavajo.

• Kritizirajo in žalijo politične konkurente, si o njih izmišljujejo zgodbe, lažejo in potvarjajo, recimo o Fajonovi, Šarcu ali pa kar o programu Levice.

• Spodbujajo nastanek novih desnih strank z ministrom Poklukarjem in novim ministrom za digitalizacijo Andrijaničem, verjetno v prepričanju, da bi šla s SDS v koalicijo. Vdano SMC bosta pod drugim imenom reševala njen svetovalec Jeretič in lobist Miloš Čirič. (Treba je gojiti upanje, da se bo njen šef dvignil kot Feniks.) DeSUS ne bo več pomemben.

• SDS poleg svoje hobotnice propagandnih medijev ustanavlja še nova trobila, enako počne NSi, z našim financiranjem.

• Na vso moč hočejo zmanjšati zadnje vladne neuspehe: rezultate referenduma zakona o vodah, ugotovitve US o posameznih protiustavnih ukrepih in kritično poročilo evropske komisije. Množijo se napadi njihovih »objektivnih« piscev, zaslepljenih intelektualcev, subjektivno obarvane analize političnih »analitikov« in intervjuji njihovih pravnikov. (Vsaj pravnik Anže Erbežnik, ki je po treh tednih odstopil kot sekretar na pravosodnem ministrstvu in je kritično ocenil tamkajšnje delovanje, je izjema.) Ljudi naj bi opozicija zavedla, da so glasovali proti dobremu zakonu o vodah, US zaradi svoje sestave odloča politično, poročilo evropske komisije je zgrajeno po »novičarskem poročanju«, izčrpavanje STA, neimenovanje delegiranih tožilcev, druge kršitve in protizakonito delovanje države pa so neznatni problemčki.

Se bo njihova taktika ponovno obnesla? Koga bo Janši uspelo še četrtič prepričati? Bojim se, da ima ob tej opoziciji, ki se še vedno ni prebudila iz svoje otrplosti, kar nekaj možnosti.

Polona Jamnik, Bled