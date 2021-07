Očitno je, da bo vlada za pomoč turistični panogi morala storiti še kaj več. Skrb zbujajoče pa je, da sedanja oblast nima pravega znanja in predstave, kako spodbujati še precej večji del preostalega gospodarstva. Dvomljivi načrti izkoriščenja evropskih sredstev, lahkotno zadolževanje, nameščanje napačnih, a poslušnih kadrov v ministrstva, agencije in podjetja, zapravljanje slovenskega premoženja, škodljivi zakoni, ki jih ustavi šele poraz na referendumu …, vse to škodi turizmu, gospodarstvu in državi. Boni, ki vladi pridejo prav tudi kot politični bombončki pred bližajočimi se volitvami, tega ne morejo prikriti. Kadar se nabere preveč grenkobe, ne bomboni ne boni pač ne morejo dovolj popraviti okusa. Ne pri tistih, ki se bodo po kratkem dopustu ali pojedini na račun države in skupnega dolga kmalu spet srečevali s tegobami vsakdanjega življenja, še manj pa pri tistih, ki si izkoriščenja bonov niti ne morejo privoščiti. Nedeljski dnevnik