Na ladji je bilo 231 migrantov iz Afganistana, Sirije, Irana, Eritreje, Jemna in Pakistana. Turška obalna straža jih je prestregla pred mestom Ayvacik v bližini grškega otoka Lezbos, je poročala turška tiskovna agencija DHA.

Policija je pridržala tudi domnevna organizatorja poti, ki so jima migranti plačali po 6000 do 7000 dolarjev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Medtem je v Istanbulu policija v večji raciji pridržala 415 nezakonitih migrantov, ki so jih predali pristojnim oblastem s področja migracij. Med pridržanimi je 129 Afganistancev in 141 Sircev. V vzhodni provinci Van pa so prestregli avtobuse s 86 Afganistanci, ki so nezakonito vstopili v Turčijo. Policija je ob tem aretirala tudi domnevne tihotapce.