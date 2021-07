»Knjižnica Velenje je do nadaljnjega zaprta zaradi tehničnih težav z objektom. Izposoja knjig v tem času ni mogoča, je pa mogoče vrniti knjižno gradivo prek zunanjega zabojnika za oddajo knjig,« so v ponedeljek sporočili na Mestni občini Velenje (MOV). Kot so še zapisali, je vzrok za zaprtje nujno popravilo poškodb, ki so nastale zaradi vdora vode in fekalij iz zgornjega nadstropja, iz gostinskega lokala nad knjižnico, kar pa je posledica slabega vzdrževanja celotnega objekta. »Na to, da je objekt slabo vzdrževan, smo doslej že večkrat opozorili upravljalca in lastnika večinskega dela objekta, to je Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB),« so pojasnili na velenjski občini.

Težave s kanalizacijo bodo rešili do ponedeljka

Kot je povedal direktor velenjske knjižnice Drago Martinšek, so imeli težave z zamakanjem v knjižničnih prostorih že dlje časa. »V ponedeljek, ko je po letu in pol končno začel delovati tudi gostinski objekt, ki je v nadstropju nad nami, pa se je zgodilo nepričakovano. Očitno so se vse cevi v času zaprtja tako zabile, da je voda, ki je dolgo zatekala in se nabirala pod stropom, pritekla v knjižnico tudi iz sanitarij in vseh aparatur. Ne samo teklo, dobesedno usulo se je vse dol k nam, ko so mojstri le delno odprli strop, da bi sploh videli, kaj je narobe,« nam je povedal Martinšek, ki je moral za odpravo škode vzpostaviti kontakt z lastniki, torej DUTB, in nato od njih dobiti pooblastilo, da je lahko poiskal ustrezne mojstre. A na srečo se vse to ni usulo na knjižne police, pač pa na pult za izposojo, tako da je večina knjig ostala nepoškodovana. »V torek zjutraj smo glavnino sicer počistili, a neprijetne vonjave ostajajo, zato iščemo tudi ionizatorje, s katerimi bi očistili zrak,« nam je povedal direktor knjižnice, ki se je že včeraj dopoldne sestal z upravljalci, družbo SPS, in vsemi izvajalci. Po sestanku je bil pomirjen, saj so vsi izvajalci zagotovili, da bodo težave začeli reševati takoj. »Zagotovili so nam, da bodo naredili vse, da bi lahko knjižnico spet odprli že v ponedeljek,« je povedal Martinšek.

60 odstotkov objekta je v lasti DUTB, lastnica 40 odstotkov objekta, v katerem sta knjižnica in dvorana, pa je občina. Zato tudi ne plačujejo najemnine, temveč le fiksne stroške, ki znesejo okoli 1600 evrov na mesec. »Po zakonu upravljalca vedno določa večinski lastnik in občina pri tem nikoli ni imela nobene besede,« je pojasnil naš sogovornik. V DUTB so povedali, da se potrebne sanacije objekta izvaja stalno in da se takoj odzovejo na morebitne pozive. »Takoj ko se je težava pojavila, sta upravnik in hišnik pristopila k sanaciji,« so sporočili. Včeraj je upravnik DUTB počistil posledice zamakanja v knjižnici, sledilo bo popravilo čistilnega elementa in zaključno čiščenje po končanih delih. Ker gre za okvaro glavne odtočne cevi, kar spada v skupno infrastrukturo zgradbe, bosta stroške sanacije krila oba lastnika skladno z lastniškima deležema.

Del zaposlenih knjižničarjev je bil zaradi dogodka v tem tednu prerazporejen v njihovo enoto v Šoštanju, kjer izposoja in vračanje knjig potekata nemoteno. Sreča je tudi, pravi direktor knjižnice, da se je že v času korone sistem brezstične izposoje in vračanja knjig med ljudmi dobro prijel, tako da s tem ni večjih težav.