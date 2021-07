Po napovedi Mestne občine Ljubljana, da bo nov paket parkomatov namestila tudi v murgelskih ulicah, so se nekateri občani tej nameri uprli. V ulici Pod kostanji so zbrali podpise pod peticijo proti parkomatu, jo naslovili na občino in dosegli, da jim je župan Zoran Janković obljubil, da naprave v njihovi ulici ne bo. Na oddelku za gospodarske dejavnosti in promet so dejali, da so na območju Murgel ta mesec začeli postavljati temelje za parkomate na šestnajstih lokacijah, nekaj parkomatov pa že stoji. Delovati bodo začeli 1. septembra.

Pobudnik peticije iz ulice Pod kostanji Darko Šilc je pojasnil, da tamkajšnjih prebivalcev mestna uprava sploh ni vprašala, ali se jim parkomati zdijo potrebni. »Naša ulica Pod kostanji je slepa ulica in doslej nikoli nismo imeli problemov s parkiranjem, zato parkomat tukaj ni potreben,« je pojasnil Šilc.

MOL: Prejeli pobude za ureditev razmer v Murglah

Na ljubljanskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet so povedali, da so se na župana pisno obrnili tudi prebivalci ulice Pod gabri. Tudi njim je Janković ustregel. Na oddelku so bili začudeni nad pripombami zaradi parkomatov, saj so »v preteklosti prejeli številne pobude in zahteve, da so parkirne razmere v Murglah neurejene in da naj ukrepamo«. »Prepričani smo, da bodo stanovalci obeh ulic prosili za postavitev parkomatov tekom drugega leta,« so dejali na oddelku za gospodarske dejavnosti in promet.

Glede na to, da bosta ulici Pod kostanji in Pod gabri očitno edini v Murglah, kjer ne bo parkomata, obstaja bojazen, da se bodo vozniki, ki bodo iskali brezplačen parkirni prostor, podajali tja. Da se jim torej ravno zato, ker parkomatov v njihovih ulicah ne bo, obeta parkirni kaos. Šilc sicer dvomi, da se bo voznikom ljubilo iskati parkirni prostor v njihovi ulici, saj da je največja parkirna problematika v Murglah vezana predvsem na okolico Murgle centra in bližnjega študentskega doma. »Stanje bomo spremljali. Če bomo ugotovili, da bodo razmere nevzdržne, bomo sami občino zaprosili, naj nam postavijo parkomat,« je dejal Šilc.