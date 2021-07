Hrvaški mediji so že od jutra poročali o grozljivi smrti 47-letne nemške turistke, truplo katere so v sinoči našli v apartmaju na otoku Krk. Sodil naj bi ji njen mož in to tako, da naj bi jo zadavil. A je bilo že popoldan jasno, da te neuradne informacije niso bile pravilne. Obdukcija je namreč pokazala, da je ženska umrla zaradi zastrupitve z alkoholom, v krvi naj bi imela kar 3,60 grama alkohola na kilogram krvi. Skoraj na smrt pijan je bil tudi njen soprog, ki so ga še isti večer sicer res aretirali zaradi suma uboja, po obratu v preiskavi pa ga sedaj sumijo opustitve zdravniške pomoči. Ker naj bi ženska najverjetneje umrla že v noči na nedeljo, je z njenim truplom preživel skoraj tri dni.

Hrvaški Novi list piše, da gre za ruski par iz Nemčije, pokojnica naj bi bila sestra lastnice apartmaja, v katerem so našli truplo. Sosedi so povedali, da so v noči s sobote na nedeljo slišali glasno prepiranje. »Že ko je prišel, je bil vidno pijan, še avta ni zmogel parkirati. Okoli desetih zvečer sta se začela kregati, loputati, on je kričal po rusko in jo večkrat skušal poriniti skozi vrata ven. Prav ko smo hoteli klicati policijo, je vse potihnilo,« šokirani sosedi razlagajo medijem.