Sodišče v kraju Gaobeidian v bližini Pekinga je milijarderja spoznalo za krivega tudi zaradi iskanja sporov in povzročanja težav. Zaradi teh obtožb pogosto obsodijo predvsem disidente, piše AFP.

Policija ga je pridržala lani novembra skupaj z 19 sorodniki in poslovnimi partnerji, potem ko se je njegovo podjetje s podjetjem v državni lasti zapletlo v spor glede zemljišč. Tožilstvo je trdilo, da je podjetje Dawu Group zavajalo zaposlene in se resno zapletlo z lokalno upravno administracijo ter ogrožalo nacionalno ljudsko politično stabilnost.

Sunu je skupaj s soprogo uspelo v okoli 40 letih zgraditi največjo zasebno kmetijsko podjetje, začela pa sta le z nekaj piščanci in prašiči. Velja tudi za glasnega zagovornika reform kmetijstva. Bil je tudi žvižgač med izbruhom prašičje gripe leta 2019, ko je objavljal fotografije poginjenih prašičev.

Sodišče je danes Suna oglobilo še za 3,11 milijona juanov (okoli 410.000 evrov).

Sojenje je potekalo v tajnosti, odvetniki Suna pa so to označili za kršitev zakonskih pravil.

Suna so že pred tem leta 2003 na zapor obsodili zaradi nezakonitega zbiranja sredstev, a so obsodbo preklicali po množičnem pritisku zagovornikov človekovih pravic in javnosti.

Podjetje Dawu Group je zaposlovalo več kot 9000 ljudi, dokler država ni zamrznila sredstev Suna in prisila delavce v odhod.