Plečnik na Unescovem seznamu kulturne dediščine

Slovenija ima na Unescovem seznamu svetovne dediščine za zdaj štiri spomenike: Škocjanske jame, rudnik živega srebra v Idriji, koliščarske naselbine na Ljubljanskem barju in starodavne bukovi gozdovi v pragozdu Krokar in rezervatu Snežnik Ždrocle. Pravkar so jim pridružila še Plečnikova izbrana dela.