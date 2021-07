Pahor je že 23. julija predsedniku Putinu poslal pismo, v katerem mu je predlagal, da bi vsakoletno slovesnost pri Ruski kapelici poimenovali za dan slovensko-ruskega prijateljstva. V današnjem dolgem telefonskem pogovoru ga je predsednik Putin obvestil, da mu bo ruski veleposlanik v Sloveniji Timur Ejvazov v četrtek vročil pismo, v katerem na ta predlog gleda z odobravanjem, so sporočili iz urada predsednika republike.

Ob tem so dodali, da se predsednika Slovenije in Rusije zavedata razlik v političnih stališčih med državama, vendar menita, da si je treba prizadevati za dialog v prid miru in prijateljstva. »Ruska kapelica simbolizira vezi med Slovenci in Rusi, vsakoletna slovesnost ob njej pa nas opominja na pomen miru. Ta ni samoumeven, zanj si moramo neprestano prizadevati,« so še sporočili. Predsednika obeh držav sta v današnjem telefonskem pogovoru tudi izrazila upanje, da se bodo razmere po pandemiji covida-19 umirile in da se bo znova vrnilo živahno gospodarsko sodelovanje.

Putin se je ob tej priložnosti spomnil toplega sprejema ob svojem obisku ob 100. obletnici Ruske kapelice. Spomnil je, da bomo prihodnje leto obeležili 30 let vzpostavitve diplomatskih odnosov, zato sta predsednika soglašala, da bi prihodnje leto dan slovensko-ruskega prijateljstva posvetili tej pomembni obletnici. Ruski predsednik je tudi zaželel slovenskemu predsedovanju Svetu Evropske unije veliko uspeha.

Zgradili so jo preživeli ruski vojni ujetniki

Rusko kapelico pod Vršičem so leta 1916 zgradili preživeli ruski vojni ujetniki v spomin na umrle tovariše, ki jih je med gradnjo ceste čez Vršič zasul snežni plaz. V spomin na umrle v plazu so postavili leseno kapelico v pravoslavnem slogu. Po prvi svetovni vojni so za kapelico skrbeli domačini in jo ogradili. Po rekonstrukciji ceste leta 1937 so našli številne grobove umrlih ruskih ujetnikov, posmrtne ostanke so pokopali v kostnici ob kapelici, nad katero so postavili piramido, na njej pa napis Sinovom Rusije.

Lesena kapelica je z leti strohnela, zato so jo leta 1991 konzervirali in obnovili dotrajane dele, obnovili pa so tudi grobove ruskih ujetnikov pri Erjavčevi koči ter očistili in obnovili grob neznanega vojaka ob kapelici. Leta 2006 je bila kapelica v celoti obnovljena. Konec julija vsako leto pri kapelici poteka tradicionalna spominska slovesnost.