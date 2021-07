Na Kitajskem se mudi devetčlanska delegacija talibanov pod vodstvom njihovega drugega najpomembnejšega moža Abdula Ganija Baradarja, je sporočil tiskovni predstavnik talibanov Mohamad Naim. Med drugim so se sestali s kitajskim zunanjim ministrom Wang Yijem in kitajskim posebnim odposlancem za Afganistan, je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP. Kje poteka dvodnevni obisk, niso sporočili.

»Islamski emirat je Kitajski zagotovil, da afganistansko ozemlje ne bo uporabljeno proti varnosti nobene države,« je povedal Naim. »Oni pa so obljubili, da se ne bodo vmešavali v notranje zadeve Afganistana, ampak bodo pomagali pri reševanju težav in zagotavljanju miru,« je dodal.

Od začetka maja, ko so se vojaki zveze Nato začeli umikati iz Afganistana, so se napetosti v državi močno zaostrile. Talibani so sprožili več ofenziv po državi in zasedli že številne okraje, mejne prehode in obkolili prestolnice več provinc. Doslej se je iz Afganistana umaknila že večina od 10.000 Natovih vojakov, ZDA pa naj bi umik končale do konca avgusta. Uradno naj bi se Natova misija v deželi pod Hindukušem zaključila 11. septembra, na 20. obletnico terorističnih napadov v ZDA, ki so tudi sprožili mednarodno posredovanje v Afganistanu.